Der Prinzenorden spielt Beethovens Fünfte

Von Wolfgang Zimmer

Ordensfest voller Überraschungen

Prinzenorden in Herzform

Ein paar Töne aus Beethovens Fünfter, dann ein Tusch. So musikalisch war bisher noch kein Bonner Karnevalsorden. Das Ordensfest des Festausschusses Bonner Karneval brachte so manche Überraschung mit, unter anderem den Prinzenorden in Herzform, der auf Knopfdruck ein paar Takte Musik liefert. Natürlich angesichts des bevorstehenden Jubiläumsjahrs von Ludwig van Beethoven.

Erster Auftritt des Prinzenpaares

Auch wenn der neue Sessionsorden natürlich beim Ordensfest die Hauptrolle spielen soll, hatten die meisten der mehr als 300 Gäste noch einen anderen Grund ins Maritim-Hotel zu kommen: Sie wollten das Prinzenpaar zum ersten Mal im Ornat bestaunen. Und es passte wie gemalt. Prinz Mirko I. (Feld) und seine Bonna Patty I. (Burgunder) wurden von einer Abordnung der Bonner Stadtsoldaten in den Saal des Maritim-Hotels geführt, wo sie von den Gästen mit herzlichem Applaus empfangen wurden.

Das personalisierte Karnevalsmotto - "Bonn met Hätz"

Ein guter Start für Prinz und Bonna in die heiße Phase der Session. Das aber war wiederum auch kein Wunder: Schließlich heißt das Sessionsmotto „Bonn met Hätz“. Das zitierte auch Festausschusspräsidentin Marlies Stockhorst in ihrer Begrüßungsrede: „Lassen Sie in der kommenden Session Ihr Herz sprechen“, appellierte sie an die Festgäste. An diesem Abend haben sie es bereits das erste Mal getan, als sie das ornatgeschmückte Prinzenpaar willkommen hießen. „So kann es weiter gehen“, freuten sich Patty I. und Prinz Mirko I. im Gespräch mit dem WDR.

Prinzenpaar zum ersten Mal im Ornat

Karnevalsmotto -Das bunte Bonner Leben

Das Motto war beim ersten gesellschaftlichen Abend des Jahres auch persönlich anwesend. Ein weiblicher Clown, der mit seiner farbenfrohen Kleidung das bunte Bonner Leben darstellen sollte, präsentierte ein übergroßes knallrotes Herz. Am kommenden Freitag (6.01.2017) werden Prinz und Bonna dann offiziell von Oberbürgermeister Ashok Shridaran proklamiert. Die Proklamation geht dann wegen der Renovierung der Beethovenhalle dann auch im Maritim über die Bühne.

Stand: 04.01.2017, 09:41