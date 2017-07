Meisners Beerdigung und die Kritik am Papst

Köln wird in den kommenden Tagen zum Zentrum der Kritik an der Linie von Papst Franziskus. Zur Beerdigung des ehemaligen Kölner Erzbischofs kommen auch zahlreiche katholisch-traditionalistische Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe und Priester, Mitstreiter von Kardinal Joachim Meisner. Die Szene musste in den letzten Wochen und Monaten schwere Rückschläge hinnehmen, denn der Papst setzte seine Kritiker teilweise ab oder verlängerte ihre Beauftragung nicht und schickte sie vorzeitig in den Ruhestand. So kann das Begräbnis auch zu einer Demonstration der Konservativen Opposition werden. Die Predigt im Begräbnisgottesdienst steht allerdings dem Meisner-Nachfolger Rainer Maria Woelki zu, der fortschrittlicher orientiert ist.

Zweifelnde Kardinäle

Kölns Erzbischof gehörte zu einer Gruppe von vier Kardinälen, die Zweifel angemeldet haben an der Familienpolitik von Papst Franziskus. In seinem Schreiben Amoris Laetitia hatte der Papst 2016 die Möglichkeit angedeutet, dass Katholiken auch nach einer Scheidung und Wiederheirat unter bestimmten Bedingungen wieder zur Kommunion zugelassen werden könnten. Dagegen hatte Meisner im November 2016 gemeinsam mit drei weiteren Kardinälen in einem Schreiben offiziell Zweifel angemeldet und diese Zweifel veröffentlicht, nachdem der Papst einige Monate lang nicht geantwortet hatte. Danach erbaten die vier um Ostern schriftlich eine Audienz beim Papst, erhielten wieder keine Antwort und veröffentlichten im Juni auch diese abgeschlagene Bitte.

Die drei Mitstreiter Meisners müssten in Köln dabei sein: die Kardinäle Walter Brandmüller (89), Carlo Caffara (79) und Raymond Leo Burke (69). Der Amerikaner Burke wurde zuletzt vom Papst seines Amtes als oberster Richter des Vatikan enthoben und als Kardinalpatron des Malteserordens entmachtet. Burke gilt auch in den USA als Anführer jener Kreise, die dem Papst vorwerfen, die Doktrin zu verwässern und das bisherige Familienmodell zu untergraben. Burke ist in den rechtspopulistischen Parteien Europas mittlerweile ein Star.

Einladung an Papst Benedikt XVI .

Mit dem emeritierten Papst war Kölns Kardinal Meisner immer ebenso nah verbunden wie mit dessen Vorgänger Johannes Paul II . Meisner erzählte, er besuche Benedikt immer bei Rombesuchen und bete mit ihm den Rosenkranz. Zwar ist zu hören, das Benedikt auch nach Köln eingeladen ist, wahrscheinlich ist sein Besuch jedoch nicht. Sein Sekretär Erzbischof Georg Gänswein wird aber sicherlich eine Botschaft von ihm mitbringen.

Der Sekretär von Johannes Paul II., Kardinal Stanislaw Dziwisz ist gewiss ebenfalls unter den Eingeladenen. Er war bis vor einem Jahr Erzbischof von Krakau. Franziskus nahm sein pflichtgemäßes Rücktrittsgesuch zum 75. Geburtstag überraschend schnell an. Dziwisz und die polnischen Bischöfe haben im vergangenen Jahr zum Weltjugendtag in Polen deutliche Distanz vor allem zur Flüchtlingspolitik von Papst Franziskus gezeigt. Wegen Meisners starkem Engagement im Osteuropa-Hilfswerk Renovabis sind zahlreiche Bischöfe aus dem Osten zu erwarten.

Ex-Glaubenswächter Müller sprach zuletzt mit Meisner