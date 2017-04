Behinderungen durch Bauarbeiten für RRX

In Köln-Mülheim beginnt am Freitag (28.04.2017) der Ausbau des Schienennetzes für den Rhein-Ruhr-Express. In den kommenden Wochen müssen deshalb Bahnreisende mit Behinderungen und Zugausfällen rechnen.

Busersatzverkehr wird eingerichtet

Für Bahnkunden verursachen die Bauarbeiten zum Teil längere Fahrzeiten. Betroffen ist die S-Bahnlinie 6 Köln-Essen. Zwischen Köln-Nippes und Langenfeld fährt dann nur noch eine S-Bahn pro Stunde.

Die S 6 wird über die Gleise der Fernbahn umgeleitet. Deshalb hält sie nicht zwischen Langenfeld und Leverkusen. Die S 6 fällt dann an den betroffenen Haltstellen Leverkusen-Rheindorf, Leverkusen-Küppersteg, Leverkusen-Chempark und Köln-Stammheim aus. Dort fahren dann für die gestrichenen Verbindungen Ersatzbusse.

Platz für Güterzüge

Hintergrund ist die Verlegung der S-Bahngleise. Zwischen Köln-Mülheim und Köln-Stammheim wird der Abstand der Gleise von 3,80 Meter auf 4 Meter vergrößert. Das ist erforderlich, damit künftig auch Güterzüge über die S-Bahngleise fahren können.