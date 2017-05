Köln: Auszeichnung für Rheinboulevard

Preise auch für Rhein-Erft-Kreis

Zwei weitere Architekturpresie in Sonderkategorien bekommen der Ottoplatz am Deutzer Bahnhof und der Fritz-Gruber-Platz in der Innenstadt, der vor der Umgestaltung ein Parkplatz war. Ein weiterer Preis geht in den Rhein-Erft-Kreis und zwar an das gemeinsame Terra-Nova-Projekt der Städte Bergheim, Bedburg und Elsdorf. Die Preise werden am 29. September in Berlin verliehen.

Stand: 03.05.2017, 10:14