Stau und Ärger wegen Sperrung der A-40-Rheinbrücke

Viele Pendler brauchen eine Stunde länger

Sie müssen damit rechnen, dass sie mindestens eine Stunde länger brauchen, das melden die WDR-Verkehrsnachrichten. Die Autofahrer versuchen, auf andere Straßen und Autobahnen auszuweichen. Doch um kurz nach 9 Uhr geht auch auf der A42 in Duisburg-Beeckerwerth nichts mehr. LKW und Autos stehen in beiden Richtungen still, dicht hintereinander. Die Pendler sind auf die Autobahn ausgewichen, um trotz Sperrung der Rheinbrücke auf der A40 nach Duisburg zu kommen. Wenn die Autos sich doch wieder in Bewegung setzen, dann nur im Schritttempo.

Zubringerwege sind überfüllt, Busse verspäten sich

Auch die Zubringerwege zur A42 sind an diesem Morgen überfüllt. Duisburger und Berufspendler aus den umliegenden Städten stehen im Stau, weiter geht es auch dort nur langsam. Wie lang sich die Schlange aus Autofahrern zieht, ist nur schwer zu erkennen, für die, die drin stehen. Ein Autofahrer hat keine Geduld mehr, er wartet auf eine Lücke im Gegenverkehr, wendet und fährt zurück, um vielleicht doch noch einen anderen Weg zu finden.

Im Duisburger Stadtgebiet sieht es ähnlich aus: Die Straßen sind deutlich voller als sonst - und das mitten in den Sommerferien, die Baustellen im Stadtgebiet machen es nicht einfacher. Auch die Menschen, die sich für den Nahverkehr entschieden haben, kommen nicht schneller voran. Auch die Linien der Duisburger Verkehrsgesellschaft kommen wegen der Sperrung mit großer Verspätung am Duisburger Hauptbahnhof an. Die Menschen stehen an der vollen Haltestelle, fragen die Busfahrer, wie sie nun am besten weiterkommen.

Autofahrer steigen auf Fähre um - mit mäßigem Erfolg

Die Rheinfähre legt in Duisburg an.

Einige Autofahrer sind auf die Idee gekommen, am Morgen mit der Rheinfähre nach Duisburg zu kommen. doch sie sind nicht alleine - auch hier nicht. Schon auf der Fährstraße in Orsoy stauen sich die Autos und auch an der Ablegestelle am Rhein warten viele Autofahrer auf die Fähre. Bis zu sechs Fahrzeuge passen pro Fahrt auf das kleine Schiff. Als die Fähre schließlich in Duisburg-Walsum anlegt, helfen die Mitarbeiter den Autofahrern beim Abfahren, damit es möglichst schnell zurück gehen kann - auf der anderen Seite warten noch viele.

Stand: 03.08.2017, 13:51