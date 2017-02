Mautgebühr: Ausnahmen für die Grenzregion um Aachen?

Wenn künftig jemand von Eupen über die Autobahn bis Aachen-Brand fahren will, muss er dafür bezahlen. Der ostbelgische Ministerpräsident will in Berlin für solche kleinen Pendlerwege eine Befreiung von der Maut erreichen. Er sagt, so könnten ernsthafte wirtschaftliche Schäden für die Region begrenzt werden.

Ausnahmen von der Maut gibt es bereits - so wird sie zum Beispiel nicht auf Bundesstraßen nach Deutschland gelten. Das soll Pendler, Betriebe und vor allem den Einzelhandel der Region entlasten. Denn sonst würden viele Belgier nicht mehr in Deutschland einkaufen.

Stand: 09.02.2017, 06:54