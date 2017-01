Bonner Jugendbewegung demonstriert gegen US-Präsident Trump

Rund 200 Mitglieder der Bonner Jugendbewegung haben am Samstag nach Angaben der Polizei gegen US-Präsident Trump demonstriert. Nach dessen Amtsantritt am Freitag bezogen sie unter dem Motto "make racists afraid again" (Mach, dass Rassisten sich wieder fürchten) Stellung gegen Rassismus und Faschismus.

Die Bonner Jugendbewegung ist eine offene Gruppe von Schülern, Studenten und Jugendlichen, die sich nach eigener Aussage mit den Themen Diskriminierung und Ungerechtigkeit beschäftigt. Knapp zwei Stunden zogen die Demonstranten vom Bonner Kaiserplatz durch die Innenstadt zum Friedensplatz. Wie die Polizei mitteilte, verlief die Kundgebung friedlich.

Stand: 21.01.2017, 17:34