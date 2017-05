Alkoholverbot in Duisburg soll kommen

Alkoholverbot soll für diesen Bereich gelten

Der Duisburger Stadtrat entscheidet am Montag (08.05.17) über ein Alkoholverbot in der Innenstadt. Laut Beschlussvorlage soll es auf öffentlichen Plätzen in weiten Teilen der Duisburger Innenstadt und Einkaufsstraße gelten. Bei Verstößen droht ein Bußgeld.

Hintergrund sind Beschwerden von Ladenbesitzern über die Trinkerszene. Pöbeleien und Urinieren in der Öffentlichkeit würden Kunden verprellen. Vom Verbot ausgenommen wären Gastronomieterrassen. Auch bei Stadtfesten könnte es Ausnahmen geben.

Ein ähnliches Verbot gibt es seit vergangenem Jahr auch in Herne. Nach Meinung der Stadtverwaltung wurde das Ziel dort erreicht. Die Innenstadt sei wieder von der Allgemeinheit zurückerobert worden.