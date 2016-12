Region Aachen: Aktionen gegen illegale Böller

Die Böller aus Belgien enthalten deutlich mehr Schwarzpulver und sind deshalb viel lauter als Feuerwerk, das in der Region Aachen über die Ladentheke geht. Den Verkauf auf deutscher Seite kontrolliert die Bezirksregierung Köln. Sie appelliert an die Kunden, nur amtlich gekennzeichnete Ware zu verwenden. Vor allem Feuerwerkskörper aus dem Internet seien oft gefährlich und unkalkulierbar in ihrer Sprengwirkung. Ein Vertreter des Zollamtes sagte, bislang seien noch keine illegalen Einfuhren entdeckt worden.

Stand: 28.12.2016, 11:20