Zwei afghanische Jugendliche in LKW gefunden

Sie waren in Griechenland heimlich auf den Lastwagen geklettert und hatten sich auf der Ladefläche hinter Maschinenteilen versteckt. Die beiden Flüchtlinge verbrachten mehrere Tage in dem LKW, bevor sie vergangenen Mittwoch (26.04.2017) gefunden wurden. Nach Angaben der Polizei waren sie zwar erschöpft, es ging ihnen aber den Umständen entsprechend gut, weil sie genug zu essen und trinken bei sich hatten.

Flucht führte durch Berge, Wüste und Meer

Ihre Flucht führte sie auch durch die Berge

Die beiden stammen aus dem Norden Afghanistans und waren bereits seit einem halben Jahr auf der Flucht. Sie erzählten der Polizei, ihre Flucht habe sie über den Hindukusch und durch Wüsten geführt. Auch durch eine Stück Meer seien sie geschwommen. Inzwischen sind sie in einer Erstaufnahmestelle in Dortmund untergebracht. Dort können sie jetzt einen Asylantrag stellen. Die beiden Flüchtlinge haben keine Papiere bei sich und geben an, minderjährig zu sein. Die Behörden überprüfen die Angaben jetzt.

Jugendliche flohen wohl auf eigene Faust

Die Polizei verhörte auch den Fahrer des Lastwagens. Laut Polizei hatte er offenbar keine Ahnung von der menschlichen Fracht auf seinem Fahrzeug. Er stehe nicht im Verdacht, ein Schleuser zu sein.

Stand: 02.05.2017, 10:43