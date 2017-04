AfD-Bundesparteitag in Köln fortgesetzt

Am Sonntagmorgen (23.04.2017) konnten die Delegierten ungehindert zum Tagungsort des AfD -Bundesparteitags in der Innenstadt von Köln gelangen - im Gegensatz zu Blockaden und Rangeleien am Vortag. Da konnten die Politiker nur mit Polizeischutz zum Tagungshotel gelangen.

Hunderte Demonstranten waren am Samstag in der Frühe aufgezogen, sodass die Politiker einen Spießrutenlauf hinter sich bringen mussten. Sie wurden mit Sprechchören, Pfiffen und Transparenten empfangen. Mehr als 10.000 Menschen hatten dann im Laufe des Tages friedlich gegen Rechtspopulismus und für eine offene Gesellschaft demonstriert.

Wieder Protest am Heumarkt

In der Nacht sei es ruhig geblieben, so die Polizei. Am Sonntag ist nach Polizeiangaben eine Demonstration mit etwa 100 Teilnehmern angemeldet.

AfD bestimmt Führungspersonal