Tausende demonstrieren gegen AfD-Bundesparteitag in Köln

Im Kölner Maritim-Hotel treffen sich am Wochenende 600 AfD-Delegierte, um die Weichen für die Bundestagswahl zu stellen und sich auf die NRW-Landtagswahl einzustimmen.

Verschiedene Gruppen, Bündnisse und Parteien protestieren zur selben Zeit in der Innenstadt. Erwartet werden bis zu 50.000 Teilnehmer. Am Samstagmittag sprach die Polizei von mehreren tausend Demonstranten in der Stadt. Genaue Zahlen gebe es noch nicht, sagte ein Polizeisprecher dem WDR.