Überblick: Der AfD-Parteitag in Köln und die Folgen

Die Polizei

Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor

Mehr als 4.000 Polizeibeamte werden am Wochenende in Köln im Einsatz sein - der Parteitag führt damit zu einem der größten Polizeieinsätze der Stadtgeschichte. Da Linksextremisten angekündigt haben, den Parteitag mit allen Mitteln verhindern zu wollen, wird die Polizei in Alarmbereitschaft sein. Auch der Luftverkehr über der Stadt wird eingeschränkt.