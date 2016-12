Kölner AfD darf Silvester keine Kundgebung abhalten

Polizeipräsident Jürgen Mathies hat die Kundgebung auch mit Hinweis auf zu erwartende Gegenkundgebungen verboten. Es sei der Polizei Köln unmöglich, " auch die AfD -Versammlung mit verfügbarem Personal und den für friedliche Silvesterfeiern vertretbaren Mitteln zu schützen ."

Die von der Kölner AfD -Ratsfraktion angemeldete Kundgebung sollte am Silvestertag in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr stattfinden. Nach Angaben des Veranstalters war geplant, dass maximal 15 Personen daran teilnehmen. Die Partei will keine Rechtsmittel gegen das Verbot einlegen.

Auch NPD-Demo verboten