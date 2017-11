Ärzte fordern Kohlenmonoxid-Melder in Shisha-Bars

Raucher musste in Überdruckkabine

Erst vor wenigen Wochen hatten Gäste in einer Shisha-Bar in Krefeld eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Einer der Männer hatte so viel giftiges Gas im Blut, dass er in der Uniklinik Düsseldorf in einer Überdruckkabine mit reinem Sauerstoff behandelt wurde.

Laut Ärztekammer wurden allein am Universitätsklinikum Düsseldorf in diesem Jahr bereits 40 Raucher von Wasserpfeifen mit einer Vergiftung behandelt. 2016 seien es noch fünf Fälle gewesen, 2015 ein einziger.