Ärger um Gardegewehr: Polizei stellt Waffe der Oecher Penn sicher

Ein kostümierter Penn-Gardist war mit dem Karnevalsgewehr in der Stadt unterwegs, als er den Polizisten aufgefallen war, teilten die Beamten am Montag (09.01.2017) mit. Die Polizei kassierte das Karnevalsgewehr ein. Die Spielzeugwaffe gehört traditionell zur Ausrüstung der Penn-Soldaten. Sie gilt als Symbol gegen Griesgram und Muckertum und soll - so wörtlich - als friedliches Vorbild für alle anderen Streitkräfte auf diesem Planeten dienen. Zum 160-jährigen Bestehen der Penn in diesem Jahr war die neue Muskete eigens angeschafft worden.

Offener Transport ist verboten

Rechtlich hätten die Kollegen korrekt gehandelt, stellte die Polizei fest. Spielzeugwaffen, die täuschend echt aussehen, dürfen nämlich in der Öffentlichkeit nicht getragen werden - außer bei Brauchtumsveranstaltungen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Sicherheitslage sei es unbedarft, an einem Samstagnachmittag mit einem Gewehr durch die Stadt zu spazieren, hieß es von der Polizei.

Der Gardist habe noch Glück gehabt, hieß es weiter. Alternativ hätte man den Gardisten samt Gewehr im Streifenwagen zur Wache bringen können, um ihm dort eine Unterweisung zu geben. Die Stadtgarde will ihre Mitglieder im Umgang mit solchen Anscheinswaffen noch mal sensibilisieren, wie die Polizei nach einem kurzfristigen Treffen mit den Karnevalisten mitteilte. Einmütig appellierten Polizei und Stadtgarde an die Jecken: Waffen, die Ängste schüren, haben im Karneval nichts zu suchen.