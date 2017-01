Acht Verletzte bei Wohnhaus-Explosion

Als er am Gastank eines Autos arbeitete, hat ein Mann in Kall im Kreis Euskirchen am Samstag (07.01.2017) nach ersten Angaben der Polizei eine Explosion ausgelöst. Der 37-Jährige erlitt demnach schwere Verletzungen.

Darüber hinaus wurden bei dem Vorfall sieben weitere Menschen leicht verletzt. Darunter waren Bewohner des Hauses - aber auch Ersthelfer, die bei ersten Löschversuchen Rauchgas einatmeten. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei muss den Unfallhergang und die genaue Ursache noch klären. Erste Anzeichen deuten laut Polizei darauf hin, dass unsachgemäßes Arbeiten an dem Pkw -Gastank die Explosion auslöste.

Stand: 08.01.2017, 10:56