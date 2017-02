Demonstration für Abschiebestopp nach Afghanistan

In Düsseldorf haben am Samstag (11.02.2017) mehrere hundert Menschen für einen Abschiebestopp nach Afghanistan demonstriert. Das Land sei nicht sicher, die Lage habe sich nach einem Bericht des UN -Flüchtlingshilfswerks zuletzt noch einmal verschlechtert, betonte der Flüchtlingsrat NRW , der auch zu der Kundgebung aufgerufen hatte.

Mit der Aktion soll NRW-Innenminister Ralf Jäger ( SPD ) aufgefordert werden, sich bundesweit für einen Verzicht auf Abschiebungen nach Afghanistan einzusetzen. Im Nordrhein-Westfalen könne er immerhin einen dreimonatigen Abschiebestopp erlassen.

