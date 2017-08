Risse entdeckt: A40-Brücke ab sofort gesperrt

Straßen NRW hat in dem fast 50 Jahre alten Bauwerk einen bis zu 70 Zentimeter langen Riss in einer Seilverankerung entdeckt, der geschweißt werden muss. Die ersten Reparaturarbeiten sind bereits angelaufen.

Fachleute verschaffen sich jetzt einen Überblick darüber, wie groß der Schaden ist. Wie lang die Brücke gesperrt werden muss, werde sich erst in den nächsten Tagen zeigen, heißt es.

Wichtige Verbindung in die Niederlande

Autofahrern wird empfohlen, die Sperrung möglichst weiträumig zu umfahren. Die Strecke über die Brücke ist die wichtigste Verbindung vom Ruhrgebiet in die Niederlande. Selbst jetzt in der Ferienzeit nutzen sie rund 80 000 Fahrzeuge am Tag.

In der Vergangenheit waren bereits wiederholt Schäden an der Duisburger Rheinbrücke entdeckt worden. Sie stammt aus dem Jahr 1970 und soll in Zukunft komplett neu gebaut werden. Nach derzeitigem Planungsstand soll der Neubau 2019 beginnen und 2026 fertig werden.