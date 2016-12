Wuppertaler sind Meister im Schneeballwerfen

Wenn es um das Schneeballwerfen geht, kommt keiner an Wuppertal vorbei. Holger Schultheis ist mit seiner Mannschaft Gewinner der inoffziellen Weltmeisterschaft im Schneeballwerfen. Bei der WM in der Arena auf Schalke machten 32 Teams mit. Mehr als 40.000 Zuschauer haben sich das Spektakel angeschaut. Die Spieler mussten ihre Gegner so oft wie möglich innerhalb von sechs Minuten treffen. Sie waren dabei mit Helmen und Brillen geschützt.

Stand: 29.12.2016, 06:57