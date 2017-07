Köln: Hacker-Attacke auf Telekom vor Gericht

Für die Telekom-Kunden bedeutete der Angriff, dass kein Internet, Telefon und Fernsehbetrieb funktionierte. Laut Staatsanwaltschaft führte der Angeklagte Auftragsarbeit aus. Er sollte ein ganzes System infizieren, damit später eine bestimmte Firma in Afrika geschädigt werden kann, so der Vorwurf. Dafür sollte der Angeklagte ein monatliches Honorar von 10.000 Dollar bekommen. Der 29-jährige mutmaßliche Täter ist britischer Staatsbürger. Er hat in London und auf Zypern gelebt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Kenntnisse für den Hackerangriff, soll er sich selbst beigebracht haben. Letztendlich ist die Aktion aber nicht so geglückt, wie er es sich vorgestellt hat, sagt die Anklage. Er habe die Geräte nicht übernehmen können, die Router seien stattdessen unter der Last der Daten sozusagen stehen geblieben.

Hacker registrierte sich als "Spider-Man"

Mann wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht

Die Ermittler sind ihm durch seine Passwörter auf die Schliche gekommen. Er soll sich regelmäßig mit den Namen Pete Parker oder als Spider-Man registriert haben. Der Mann wurde dann per internationalem Haftbefehl gesucht, als er in London festgenommen wurde, gab es ein beschleunigtes Auslieferungsverfahren und seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Köln: Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Cyberkriminalität

NRW-Schwerpunkt auf Cyberkriminalität

Der Prozess findet in Köln statt, weil hier die Schwerpunktstaatsanwaltschaft sitzt. Das bedeutet, dass die Verfahren in Sachen Cyberkriminalität, die in Nordrhein- Westfalen Schaden anrichten, oder von hier begangen werden, die Kölner Staatsanwaltschaft anklagt. Die Telekom versichert aktuell, dass sie Angriffsversuche dieser Art, schnell abwehren kann.