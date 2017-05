Millionenzuschuss für Kölner Schulen

Mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ soll die Ausstattung der Kölner Schulen verbessert werden. Das Land NRW überweist dazu in den kommenden Jahren insgesamt 100 Millionen Euro. Wofür das Geld verwendet wird kann die Stadt selbst entscheiden.

Verschimmelte Wände, kaputtes Inventar oder fehlende Ausstattung, der Bedarf ist groß. Die 300 Schulen haben ihre Vorschläge zur Verbesserung bei der Stadt Köln eingereicht.

Finanzminister Walter-Borjans und Kölns OB Reker haben die Pläne vorgestellt

Insgesamt 1.800 Projekte haben die Schulen vorgeschlagen. Die Liste reicht von der Beseitigung von Baumängeln, der Anschaffung von Tischtennisplatten oder Laubbläsern für den Hausmeister bis hin zu schnellerem Internet, WLAN und Tablet-PCs für den Unterricht.

Bessere digitale Ausstattung

Viele Schultoiletten müssen saniert werden

Für die bessere digitale Ausstattung der Schulen will die Stadt rund 30 Millionen Euro der Fördermittel einsetzen. Schnelleres Internet oder besserer Ausstattungen kommen nicht unbedingt ganz so schnell. Das Land NRW hat den Betrag von 100 Millionen Euro gesplittet. Von 2017 an werden bis 2020 jährlich nur 25 Millionen Euro nach Köln überwiesen. Der gesamte Investitionsstau an den Kölner Schulen wird damit also nicht abgebaut.

