Erstes Schwerpunktzentrum für Contergan-Geschädigte

NRW -Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) hat am Donnerstag (27.04.2017) in Nümbrecht das landesweit erste Schwerpunktzentrum für Contergan-Betroffene eröffnet. Viele der Geschädigten leiden durch Fehlhaltungen an Folgeerkrankungen.