Darum gibt es so oft keine Rettungsgasse

WDR: Ist es tatsächlich oft nur einer, der aus der Reihe tanzt?

Hacki: Ja, es sind tatsächlich ganz wenige Autofahrer, die die Regelungen missachten. Die meisten machen es schon richtig. Im Stadtverkehr beobachten wir zusätzlich, dass die Leute auf wildeste Ideen kommen. Die fahren dann zum Beispiel auf die Verkehrsinseln, um auszuweichen. Weil sie denken, dass sie nicht über Rot fahren dürfen. Wenn wir mit dem Rettungsfahrzeug Platz benötigen, darf jeder aber natürlich über die rote Ampel fahren.

WDR: Steigt ihr dann gegebenenfalls aus, um mit den Leuten zu sprechen?

Roland: Manchmal muss tatsächlich auch mal aussteigen und sagen: Jetzt schlagen Sie mal das Lenkrad nach rechts! Viele sitzen total verkrampft im Auto. Denen muss man dann persönlich Anweisungen geben.

WDR: Es ist also eher Nervosität und Unsicherheit als Dreistigkeit bei den Autofahrern?

Roland: Ja, die Leute machen das oft nicht absichtlich. Die sind dann mit der Situation völlig überfordert. Das Schlimmste wäre, dann laut zu werden. Man muss wirklich ganz besonnen und ruhig mit denen reden. Sonst schaukelt sich das hoch und davon hat keiner etwas.

WDR: Aber das alles bedeutet ja, dass wertvolle Zeit verloren geht?

Hacki: Leider Gottes ja. Wir kommen sogesehen nie pünklich an, weil wir es immer mit Verkehrsteilnehmern zu tun haben, die sich nicht so verhalten, wie sie sich verhalten sollen. Die Rettungsgasse ist ja auch keine so kurzfristige Sache. Es gibt die Fahrzeuge, die zuerst eintreffen, aber im weiteren Verlauf kommen ja eventuell weitere Einsatzfahrzeuge zum Einsatzort. So lange muss die Retttungsgasse frei bleiben. Das verstehen aber auch nicht alle. Darüber hinaus gibt es wirklich Leute, die sich im Zug der Rettungskette hinter uns eingliedern, weil sie glauben, dass sie so schneller durchkommen. Wenn wir am Einsatzort angekommen sind, wird ein solches Auto von uns abgefangen und der Autobahnpolizei übergeben.