Mehr Stau war nie: NRW ist Spitzenreiter

Mehr Baustellen und Lastwagen

Dass der Verkehr gerade in NRW stetig steigt, kann auch das WDR -Verkehrsstudio bestätigen. Dabei sind Gründe für das steigende Staurisiko vielfältig. Viele Baustellen im Land führten zu mehr Stillstand auf den Straßen. Zu viele marode Straßen warteten noch auf Ausbesserung und Sanierung. " Ist ein Abschnitt fertig gebaut, nutzen ihn danach auch mehr Autofahrer ", so WDR -Verkehrsexpertin Korinna Griesing. Ein weiterer Grund ist der wachsende Lastwagen-Verkehr. " In NRW haben wir einen Zuwachs im Lkw-Verkehr um etwa zwei Prozent im Jahr ", erklärt Verkehrsforscher Michael Schreckenberg von der Uni Essen-Duisburg.