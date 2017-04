Video starten, abbrechen mit Escape Autobahnbrücke aus Fertigteilen | 00:51 Min. | Verfügbar bis 25.04.2018

Autobahnbrücken demnächst aus Fertig-Bauteilen

Der Bau von Autobahnbrücken in NRW soll schneller gehen. Dafür will man auf Fertigteile zurückgreifen. Die wurden am Dienstag (25.04.2017) in Dorsten in Anwesenheit von NRW-Bauminister Groschek vorgestellt.