Lebertransplantation in Uni Essen nach Pilzvergiftung

Ein Mann aus Frankfurt hat in der vergangenen Woche mit seinen Kindern Pilze gesammelt und gegessen. Darunter war der sehr giftige Grüne Knollenblätterpilz. Sie alle kämpfen nun um ihr Leben. Zwei Kinder werden zurzeit in der Universitätsklinik Essen behandelt. Auch der Vater und ein weiteres Geschwisterkind werden in Krankenhäusern behandelt.

Kinder warten auf neue Leber

Die beiden Kinder brauchen eine neue Leber und warten in Essen auf eine Transplantation. Der Grüne Knollenblätterpilz gehört zu den giftigsten Pilzen Deutschlands. Sein stark wirkendes Gift Amanitin kann schon in geringen Mengen tödlich sein. Es wirkt stark leberschädigend. Wie es den Kindern aktuell geht, dazu will die Uni-Klinik aus Datenschutzgründen nichts sagen.

Große Verwechslungsgefahr

Da es auch einen Speisepilz gibt, dem der Grüne Knollenblätterpilz sehr ähnlich sieht, müssen ungeübte Pilzsammler besonders aufpassen. Experten raten generell nie Pilze mitzunehmen, die man nicht eindeutig bestimmen kann. Außerdem sollte man sich auch mit den besonders giftigen Pilzarten vertraut machen.