Seiteneinsteiger an Grundschulen in der Kritik

NRW-weit fehlen knapp 900 Grundschullehrer. Um die Not zu lindern, stellen die Schulen so genannte Seiteneinsteiger ein. Diese Seiteneinsteiger haben Kunst, Englisch, Musik oder Sport studiert. Allerdings nicht auf Lehramt.

Keine vollwertigen Lehrer

Gerade für Grundschulen sei eine gute pädagogische Ausbildung aber extrem wichtig, sagt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW. Die Seiteneinsteiger beherrschten zwar ihr Fach, seien aber keine ausgebildeten Lehrer.

"Keiner von uns würde in ein Flugzeug steigen, wenn nicht ein ausgebildeter Pilot darin säße. Aber unsere Kinder vertrauen wir Leuten an, die dafür nicht ausgebildet sind," sagt Martin Fey von der GEW Duisburg, der dort auch eine Grundschule leitet.

Zwar werden die Seiteneinsteiger pädagogisch nachqualifziert. Aber das reiche nicht aus. Zudem sind sie in der Regel nur für ein Fach ausgebildet. Sie besetzen an den Schulen aber volle Stellen.

Seiteneinsteiger unterrichten fachfremd

Fächer wie Kunst oder Musik werden an den üblicherweise recht kleinen Grundschulen gar nicht in so großer Stundenzahl gebraucht. So müssen diese Lehrer dann auch fachfremd andere Fächer unterrichten, für die sie gar keine Qualifikation haben.

Auch die Landeselternschaft der Grundschulen in NRW sieht die Einstellung der Seiteneinsteiger-Lehrer mit Sorge. Die Schüler seien extrem unterschiedlich: Neben Kindern mit sehr wenig Vorkenntnissen gebe es Kinder, die schon überdurchschnittlich viel können.

Pädagogik für Grundschüler unverzichtbar

Um allen gerecht zu werden, sei pädagogisches Geschick dringend erforderlich. "Das, was in Grundschulen versäumt wird, ist im weiteren Schulverlauf schwer nachzuholen." sagt Thomas Minor von der Landeselternschaft der Grundschulen in NRW.

Laut GEW unterrichten derzeit in Duisburg 30 Seiteneinsteiger an Grundschulen. So viele, wie in keiner anderen Stadt. Demgegenüber stehen aber immer noch 90 unbesetzte Lehrerstellen. NRW-weit sind in diesem Jahr laut Schulministerium NRW 170 Seiteneinsteiger für Grundschulen eingestellt worden.

