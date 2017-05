200 Arbeitsplätze weg: Bottroper Feinkosthersteller schließt

Der Erhalt des Standortes Bottrop des Feinkostherstellers Homann ist gescheitert. Vertreter des Mutterkonzerns Theo Müller sagten bei einem Spitzentreffen mit Politikern, dass die geplante Bündelung der Homann-Produktion in Sachsen zwingend notwendig sei. Die Produktion dort sei laut Mutterkonzern Müller nicht mehr wirtschaftlich. Sie soll aber zunächst bis 2020 weiterlaufen. Bei Homann in Bottrop arbeiten 200 Menschen.

Konzern will nach Sachsen

Auch andere Werke in Deutschland werden geschlossen. 1200 Beschäftigte betrifft das zum Beispiel im Kreis Osnabrück. In Sachsen hingegen will das Unternehmen 500 Millionen Euro investieren. Allen betroffenen Mitarbeitern werde angeboten, zum neuen Standort in Sachsen zu wechseln, betont die Konzernleitung.