Eon-Hauptversammlung in Essen: Erst Verlust, dann Wachstum

Im vergangenen Jahr hat der Eon -Konzern mit Sitz in Essen einen Rekordverlust in Höhe von 16 Milliarden Euro eingefahren. Ein Grund dafür war die teure Aufteilung des Konzern. Jetzt befinde sich das Energieunternehmen aber wieder auf dem Weg nach oben, so die Konzernleitung.

Es geht bergauf

"Wir sind auf dem Weg zur neuen Eon schon ein gutes Stück vorangekommen" , sagte Eon -Chef Johannes Teyssen am 10.5.2017 vor den Aktionären. Er verspricht wieder Wachstum und steigende Einnahmen und eine sinkende Verschuldung. Dies sei wegen einer Kapitalerhöhung vom März dieses Jahres auch realistisch.

Dividende steigt für dieses Jahr

Der Eon-Vorstandsvorsitzende Johannes Teyssen

Die Dividende für 2016 soll wegen der Verluste zwar auf 21 Cent gekürzt werden. Für 2017 werde sie aber wieder auf 30 Cent pro Aktie steigen. "Volle Auftragsbücher" gebe es von Hotelketten und Industriebetrieben, versicherte Teyssen.

Eon arbeitet zusammen mit Google

Neben dem Geschäft mit Stromnetzen setzt Eon vor allem auf Energiewende-Produkte für Privat- und Geschäftskunden. Dafür war vor kurzem eine Partnerschaft mit dem US -Internetkonzern Google geschlossen worden. Gemeinsam sollen Planungen von Photovoltaik-Anlagen über digitale Plattformen realisiert werden.

Skeptische Aktionäre

Aktionärsvertreter sind aber skeptisch. Teyssen habe in sieben Jahren als Eon -Chef nur dreimal schwarze Zahlen erreicht, sagte Thomas Deser von Union Investment. Auch die neue grüne Energiewelt sei keineswegs ein Selbstläufer. Eon müsse die Kosten scharf im Blick behalten und dürfe sich nicht mit Wind- und Sonnenstromprojekte nicht vergaloppieren, forderte Deser.

Stand: 10.05.2017, 11:18