IS-Kämpfer sagt im Essener Sikh-Prozess aus

Zu schnell radikalisiert

Großer Medienandrang zum Prozessbeginn im Dezember

Anils Aufgabe sei es gewesen, in Deutschland für den sogenannten Islamischen Staat Nachwuchs zu rekrutieren. Doch bei Yusuf habe das nicht funktioniert. Er habe sich "turboradikalisiert ", soll Anil O. in seiner Befragung vor Gericht gesagt haben. Er habe nicht mehr auf Anweisungen von IS -Anführern gehört. Stattdessen habe er schnell einen Anschlag durchführen wollen.

Yusuf wurde zum Problem für Islamistenszene

Für führende IS -Köpfe in Deutschland sollen Yusuf und die beiden Mitangeklagten deswegen zu einem Problem geworden sein. Sie ließen sich nicht mehr steuern. Die Aussagen von Anil O. belasten vor allem den Hauptangeklagten Yusuf schwer. Denn er beteuert bisher, er habe mit dem Anschlag niemanden töten wollen, sondern bloß "Spaß am Zündeln" gehabt. Ein Urteil im Prozess wird Ende März erwartet.

Stand: 16.02.2017, 06:00