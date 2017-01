Zwölf Mal in die Radarfalle - Kölner Polizei stellt Serientäter

Um unerkannt zu bleiben, hatte der 34-jährige Kölner nach Polizeiangaben das vordere Nummernschild abmontiert und die Sonnenblende runtergeklappt. Meist war der Mann mit rund 100 Stundenkilometern 40 km/h zu schnell.

Sachbearbeiterin wird dem Mann zum Verhängnis

Einer Sachbearbeiterin der Bußgeldstelle war aufgefallen, dass der Autofahrer seit Dezember regelmäßig zu einer festen Uhrzeit in die Radarfalle gefahren war. Eine Streife postierte sich daraufhin dort am Mittwochabend (11.01.2017) und stellte den Kölner schließlich, nachdem dieser - wie in den anderen Fällen auch - gegen 21.30 Uhr geblitzt worden war.

Der Mann muss nun ein Bußgeld von mehreren Hundert Euro zahlen. Zudem erwartet ihn ein Fahrverbot und ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs.

Stand: 13.01.2017, 17:33