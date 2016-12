Predigen in Zeiten von Terror

WDR.de: Was kann denn eine Predigt heute leisten?

Krause: Eine Predigt will entschlüsseln helfen, will Verborgenes oder zunächst Unverständliches aufschließen und erschließen: für den Glauben und für das Leben. Dazu gehört auch das Tagesgeschehen. Die christliche Glaubensbotschaft ist alles andere als weltfremd. Zurzeit finden in Berlin am Breitscheidplatz und in den Kirchen der Stadt ganz viele Gedenkandachten statt. Eine solche Katastrophe sensibilisiert die Menschen, macht sie dünnhäutiger und auch wieder für Zwischentöne empfänglich. Das ist auch eine Chance, Gutes und Wichtiges zu sagen, sich gegen Vorurteile und Vereinfachung auszusprechen.

"Kirche muss nicht immer Antworten liefern, aber gute Fragen stellen."

WDR.de: Muss Kirche denn immer Antworten liefern?

Krause: Ich finde eine gute Frage manchmal viel wichtiger und ehrlicher, als immer gleich Antworten geben zu wollen. Wir als Kirche haben eher die Aufgabe, Räume zu bieten, um Gedanken und Gefühle zu ordnen, sich mit Angst und Furcht auseinanderzusetzen und eine Trost- und Hoffnungsbotschaft zu hören. Wenn Trauer und Angst da sind, kann ich das nicht einfach mit einem frommen Wort wegwischen. Doch ich kann erzählen, was unser Glaube dazu zu sagen hat.

WDR.de: Sie selbst haben 2008 als erste katholische Frau den Deutschen Ökumenischen Predigtpreis gewonnen. Was war damals ihr Thema?

Krause: Das inhaltliche Motiv war "Leben aus dem Tod", biblisch sehr zentral. Und auch in der Realität haben wir ja viel Tod um uns herum. Manchmal ganz direkt, wie jetzt auch durch die zwölf toten Menschen vom Berliner Breitscheidplatz. Die Bibel geht um mit den verschiedensten Todeserfahrungen und lässt es nicht dabei. Sie bleibt dem Leben beständig auf der Spur. Gerade jetzt braucht es die Friedensstifter, die sagen, dass nicht alles furchtbar ist, nicht alle Muslime Terroristen sind und dass 99 von 100 Flüchtlingen aus Orten kommen, wo sie nicht mehr leben konnten.