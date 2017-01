Martin Schulz - vom Buchhändler zum Kanzlerkandidat

Ob er Kanzler kann? Die Genossen sind sich sicher. Und seine Biographie zeigt, dass er stets seinen Weg gemacht hat - wenngleich nicht immer auf kürzester Strecke.

Buchhändler statt Kicker

Der Lebensweg des Martin Schulz ist alles andere als gewöhnlich. Als junger Mann träumt der linke Verteidiger des SV Rhenania 05 Würselen von einer Karriere als Fußballprofi. Das klappt nicht, Schulz stürzt ab und sucht Trost im Alkohol. "Ich war ein Sausack ", sagt der heute 61-Jährige später selbst über diese Zeit. Der Mann aus Eschweiler-Hehlrath berappelt sich, lässt die Alkoholprobleme hinter sich und wird Buchhändler.

Jüngster Bürgermeister NRWs

In die SPD tritt der Sohn eines Polizisten und einer CDU -Kommunalpolitikerin 1974 ein. Mit 31 Jahren wird er in Würselen bei Aachen zum damals jüngsten Bürgermeister Nordrhein-Westfalens gewählt. Seit 1999 ist Schulz Mitglied der Parteiführung. Schon einmal hat er gezeigt, dass er Spitzenkandidat kann. 2014 führt er Europas Sozialdemokraten in die Europawahl. Mit Schulz verbessert die SPD ihr deutsches Ergebnis von 20,8 Prozent im Jahr 2009 auf 27,3 Prozent.

Mister Europa spricht fünf Sprachen