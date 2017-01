NRW: Polizeiproteste für mehr Geld

Wie viele insgesamt an der Aktion "Aktiv in der Mittagspause - 30 Minuten für mehr Geld!" teilnehmen, sei schwer zu schätzen, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft der Polizei, die mit Verdi und die GEW zum Protest aufgerufen hatte. Akute Einsätze seien aber nicht gefährdet - die gingen vor.

In Nordrhein-Westfalen wird unter anderem in Bochum, Dortmund, Hamm, Unna, Wuppertal, Aachen, Bonn, Recklinghausen und beim Landeskriminalamt in Düsseldorf protestiert. An diesem Tag beginnt in Potsdam die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Angestellten. Die Gewerkschaften fordern unter anderem sechs Prozent mehr Geld.

Stand: 30.01.2017, 10:57