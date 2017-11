Gegen 20 deutsche Zoos und Tierparks hat PETA Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz gestellt, darunter die Zoos in Dortmund, Duisburg, Krefeld und Köln. Der Vorwurf der Tierrechtsorganisation: Wasservögel wie Flamingos, Pelikane oder Gänse würden systematisch verstümmelt. "Um sie am Wegfliegen zu hindern, werden die Tiere durch regelmäßiges Beschneiden der Federn oder chirurgische Eingriffe flugunfähig gemacht. Diese Maßnahmen sind ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz" , heißt es in einer PETA-Mitteilung vom Mittwoch (08.11.2017).

PETA: Behörden drücken beide Augen zu

Laut Yvonne Würz, PETA-Fachreferentin für "Tiere in der Unterhaltungsbranche", geschieht dies sogar mit Duldung offizieller Stellen: "Obwohl das Verstümmeln von Vögeln in Zoos gegen das Tierschutzgesetz verstößt, drücken die meisten Behörden und Bundesländer beide Augen zu. Den Wasservögeln wird auf grausame Art und Weise ihre natürliche Fortbewegung verwehrt, nur um sie den Besuchern in Freianlagen nett zu präsentieren." Das sei so, als würde man einem gesunden Menschen die Fähigkeit zum Laufen nehmen.

PETA bezieht sich bei ihren Vorwürfen auf eine Schätzung aus dem Jahr 2016, demnach in deutschen Zoos und Tierparks "rund 10.000 flugunfähig gemachte Vögel gehalten" würden.

Untergeordnete Bewegungsform

Der Kölner Zoo bezog sich am Mittwoch in einer Stellungnahme gegenüber dem WDR auf eine Hintergrundinformation des Verbands der Zoologischen Gärten (VdZ). Darin heißt es unter anderem: "Für wenige Arten, zumeist Gänsevögel, ist das Fliegen [...] eine untergeordnete Bewegungsform, die in Zoos nicht notwendig ist. In der Natur fliegen diese Vogelarten zumeist, um Nahrungsplätze zu wechseln oder Feinden davonzufliegen. Diese Vogelarten sollen auch weiterhin in wissenschaftlich geführten Zoos in ihrem Flugvermögen eingeschränkt gehalten werden können."

Zoo-Verband führt Artenschutz an

Rötelpelikan im Duisburger Zoo

Sollten diese etwa 220 in europäischen Zoos gehaltenen Vogelarten in Zukunft nicht mehr auf diese Weise gehalten werden können, so der VdZ, würden viele Zoos diese Arten abschaffen müssen. Das hätte aber gravierende Einschränkungen im Artenschutz sowie im Bildungs- und Forschungsauftrag der Zoos zur Folge. Insgesamt 65 bedrohte Vogelarten der Internationalen Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN könnten dann nicht mehr in Zoos gehalten werden, und 23 internationale Zuchtprogramme würden ihre Bedeutung einbüßen.

Für den Krefelder Zoo kam die Anzeige "völlig überraschend" , wie eine Sprecherin dem WDR am Mittwoch sagte. " Die Anzeige liegt uns noch nicht einmal vor, wir haben aus der Presse davon erfahren. Wir werden nun mit anderen Zoos die weitere Vorgehensweise abstimmen" , sagte sie. Darüber hinaus verwies auch sie auf die Informationen des Verbands der Zoologischen Gärten.

Ausdrückliche Ausnahmeregelung gewünscht

Laut VdZ bedeutet letztlich jede Form der Tierhaltung eine Einschränkung der Bewegungsmöglichkeiten. Daher empfiehlt der Verband, durch Ausnahmeregelung die Einschränkung des Fliegens bestimmter Vogelarten ausdrücklich zu erlauben. Mit dieser Haltung dürften weitere Auseinandersetzungen mit Tierschützern programmiert sein.