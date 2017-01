Jeder zweite Erwerbstätige ist Pendler

In Nordrhein-Westfalen gibt es rund 8,95 Millionen Erwerbstätige, etwa die Hälfte (4,53 Millionen) pendelte im letzen Jahr über die Grenze ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit. Das gab am Mittwoch (18.01.2017) das statistische Landesamt (IT.NRW) bekannt. Demnach lagen bei 4,42 Millionen Erwerbstätigen Arbeits- und Wohnort in derselben Gemeinde.

Zum Vergleich: 2014 waren 8,87 Millionen Menschen erwerbstätig, davon waren 4,46 Millionen Berufspendler und 4,40 Millionen Erwerbstätige arbeiteten und wohnten in derselben Gemeinde.

Die Frage, ab wann Erwerbstätige als Pendler gelten, beantwortete das Landesamt pragmatisch: " Wenn sich Wohn- und Arbeitsort unterscheiden ", sagte IT.NRW -Sprecher Leo Krüll dem WDR . Es komme dabei also nicht auf die Länge der zurückgelegten Pendelstrecke an.

Spitzenwerte der NRW -Gemeinden

Allein nach Köln (315.744), Düsseldorf (296.037) und Essen (148.790) pendelten 2015 zusammen täglich mehr als eine Dreiviertelmillion Erwerbstätige. Die Landeshauptstadt deckte beispielsweise ihren Bedarf an Arbeitskräften überwiegend aus dem Umland: 58,0 Prozent aller in Düsseldorf beschäftigten Erwerbstätigen kamen von außerhalb. Von allen 396 Städten und Gemeinden in NRW hatte Holzwickede (84,5 Prozent) die höchste und Marsberg (27,4 Prozent) die niedrigste Quote an Erwerbstätigen, die eingependelt waren.

Dass in Holzwickede so viele Pendler arbeiten, erklärt IT.NRW-Sprecher Krüll durch die geografische Lage: " Die Gemeinde grenzt an den Dortmunder Flughafen, möglicherweise sind deshalb in Wickede viele Zulieferer angesiedelt, die Arbeitskräfte brauchen. "

Bei den Erwerbstätigen, die außerhalb ihres Wohnortes arbeiten, hatten Alfter und Rheurdt mit jeweils 83,3 Prozent die höchsten Auspendlerquoten aller Städte und Gemeinden in NRW. Münster wies hier mit 25,0 Prozent die niedrigste Quote auf.