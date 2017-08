In NRW fehlen 4.000 Lkw-Parkplätze

Die meisten Plätze entlang der A2

Nach der Auflistung gibt es die meisten Plätze entlang der Autobahn 2: 1.037 Buchten für Lkw, 1.489 Plätze für Pkw und 1.064 Meter Längsparkstreifen für Großraumtransporte. Der Euro Rastpark Lippetal bietet Brummifahrern auf der A2 mit 165 Plätzen am meisten Raum.

Die meisten Längsparkstreifen, die für die von Philipp angesprochenen Gigalinern am besten genutzt werden können, finden sich an der Rastanlage Holthauser Bruch an der A42, wo sie insgesamt 260 Meter lang sind. Autofahrer haben dagegen an der Rastanlage Aachener Land Süd an der A4 die besten Chancen, einen der 160 Parkplätze zu ergattern.

