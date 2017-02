Die Pannen der Wehrhahn-Ermittlungen

So voll war es nur selten in der gut zweijährigen Geschichte des NSU-Untersuchungsausschusses. Was gibt es Neues zum Sprengstoff-Anschlag am S-Bahnhof Wehrhahn vom 27. Juli 2000? Als erster Zeuge nimmt Dietmar Wixfort Platz. Er war seinerzeit Ermittlungsleiter und berichtet erstaunliches. Früh seien die Ermittler durch Hinweise aus der Bevölkerung auf den jetzt festgenommenen Ralf S. gestoßen.

Stubendurchgang statt Razzia

Ralf S. machte damals keinen Hehl aus seiner rechtsextremen Weltanschauung. In seinem Viertel ist er als "Sheriff von Flingern" bekannt, patrouilliert mit seinem Rottweiler durch die Straßen. Überraschend ist, dass es schon zwei Tage nach dem Anschlag die erste Durchsuchung bei Ralf S. gab, obwohl bis auf Mutmaßungen aus der Bevölkerung zu dem Zeitpunkt nichts gegen ihn vorlag. Die Razzia verläuft zudem äußerst merkwürdig. "Durchsuchung würde ich das nicht nennen", erklärt Wixfort. Das sei eher ein Stubendurchgang gewesen. Nur 45 Minuten seien Staatsschutzbeamte in seiner Wohnung gewesen.