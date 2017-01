Web-Steckbrief als letztes Mittel

Etwa fünf Monate dauerte es, bis die Polizei Essen an die Öffentlichkeit ging. Bereits am 22. Juli 2016 war eine 19-Jährige in ihrer Wohnung Opfer eines Sexualdelikts geworden. Obwohl den Fahndern mehrere gestochen scharfe Fotos des mutmaßlichen Täters vorlagen, wurden diese erst am 2. Januar veröffentlicht – viel zu spät, hieß es in Kommentaren bei Facebook und Twitter. Der Mann habe sich in der Zwischenzeit doch längst aus dem Staub gemacht.