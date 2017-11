Unruhe um Obdachlose aus Osteuropa

Seit vielen Jahren berät Ute Lohde solche Menschen – alleinstehende Männer, Mütter mit Kindern und ganze Familien. Sie kämen aus den Elendsvierteln osteuropäischer Städte, viele von ihnen Roma, die dort systematisch von Bildung und dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen würden. Mehrmals ist Lohde dorthin gefahren, um sich selbst ein Bild zu machen.

"Nie zuvor habe ich solche Armut gesehen"

In Dortmund angekommen, kämen viele bei Verwandten unter, viele würden aber auch monatelang in ihren Autos schlafen oder Zelte in Grünanlagen aufschlagen – immer in der Hoffnung, am nächsten Tag eine Arbeit zu finden. "Nie zuvor habe ich solche Armut gesehen" , sagt die Sozialarbeiterin.

Ihre Aufgabe ist es, den Menschen klarzumachen, dass ein langer, mühsamer Weg vor ihnen liegt, wenn sie hier ein Leben in Arbeit und mit Dach über dem Kopf beginnen wollen.