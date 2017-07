Mehr Verdachtsfälle auf Kindeswohlgefährdung in NRW

In NRW ist die Zahl der Verdachtsfälle auf Kindeswohlgefährdung innerhalb eines Jahres deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr nahmen die Jugendämter in 35.011 Fällen eine Einschätzung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vor, teilte das statistische Landesamt am Montag (24.07.2017) mit. Das waren 9,4 Prozent mehr als im Vorjahr mit 32.015 Fällen. In etwa jedem achten Fall (4.331 Fälle) wurde eine akute Gefährdung festgestellt.

Überwiegende Zahl ohne Hilfebedarf

In 5.288 Fällen bestand den Angaben nach eine latente Gefährdung. Das bedeutet, dass die Frage, ob gegenwärtig tatsächlich eine Gefahr besteht, vom jeweiligen Jugendamt nicht eindeutig beantwortet und eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte. In 11.483 Fällen wurde zwar keine Kindeswohlgefährdung, jedoch ein Hilfebedarf festgestellt. In der überwiegenden Zahl der zu bewertenden Fälle (13.909) ergab sich allerdings, dass weder eine Kindeswohlgefährdung noch ein Hilfebedarf bestand.

Vernachlässigung und körperliche Misshandlung

Mehr als die Hälfte (57,8 Prozent) der über 4.300 akut gefährdeten Kinder wies Anzeichen für eine Vernachlässigung auf, knapp ein Drittel (33,5 Prozent) hatte Anzeichen für körperliche Misshandlung. Die Jugendämter in NRW wurden in 20 Prozent der Fälle von Verwandten, Bekannten oder Nachbarn alarmiert. Etwas öfter (23 Prozent) kamen die Hinweise von Polizei, Gerichten oder Staatsanwaltschaften. Das Personal von Schulen und Kitas sowie Tageseltern war in rund 13 Prozent der Fälle Initiator für eine Gefährdungseinschätzung.

epd | Stand: 24.07.2017, 12:22