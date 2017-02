Frank-Walter Steinmeier (61): Sollte die Bundesversammlung den SPD-Politiker aus Detmold am Sonntag (12.02.2017) zum Bundespräsidenten wählen, wäre er der fünfte aus NRW. Seine Chancen stehen bestens, schließlich ist er der gemeinsame Kandidat von Sozialdemokraten und CDU. Steinmeier will im höchsten deutschen Staatsamt " Vermittler und Mutmacher" sein. Dass er das kann, hat er als Bundesaußenminister oft genug bewiesen. Dass er auch Klartext reden kann, erfuhren schon Demonstranten in Berlin, die ihn mit Blick auf die Krise in der Ukraine als "Kriegstreiber" bezeichnet hatten. Steinmeier schrie ihnen entgegen: "Die Welt besteht nicht auf der einen Seite aus Friedensengeln und auf der anderen Seite aus Bösewichten. Die Welt ist leider komplizierter, und Gott sei Dank gibt es einige Menschen, die sich dieser Kompliziertheit widmen und Wege aus der Krise in der Ukraine suchen."