Ferienregionen in NRW sind trotz Regens zufrieden

Trotz des regnerischen Wetters in Nordrhein-Westfalen sind die Ferienregionen zufrieden mit den ersten drei Ferienwochen. Die Unterkünfte waren im Schnitt gut belegt, teilten die Tourismus-Büros in Eifel, Sauerland und Münsterland mit. An Wochenenden oder in Verbindung mit besonderen Veranstaltungen seien sie mancherorts sogar ausgebucht gewesen.

Vor allem im Osten des Landes viel Regen

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kam in den ersten Ferienwochen überdurchschnittlich viel Regen herunter, vor allem im Osten des Landes. Familien würden aber einen länger geplanten Urlaub nicht einfach wieder absagen, sagte eine Sprecherin von Sauerland-Tourismus.

Radfahren immer beliebter