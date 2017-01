NRW.Bank warnt vor Verschärfung auf dem Wohnungsmarkt

Trotz vieler Neubauten fehlen Wohnungen

Die meisten Wohnungen fehlten in Großstädten entlang der Rheinschiene und im Ruhrgebiet sowie in Münster, Bielefeld, Gütersloh oder Paderborn. Trotz vieler Neubauten würden etwa in Köln und Düsseldorf pro Jahr mehr als 2.000 Wohnungen weniger gebaut als notwendig.

Durch den Zuzug aus dem In- und Ausland stiegen die Einwohnerzahlen derzeit auch in Städten wie Essen, Mönchengladbach oder Solingen, die lange Zeit eher über Einwohnerverluste gelitten hätten, heißt es in dem Bericht weiter.