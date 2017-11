Muttermilch rettet Leben - braucht NRW eine Spendenbank?

Hohes Krankheitsrisiko

Nur mit Formula - also künstlich hergestellter Milch - ernährt, ist die Gefahr einer lebensgefährlichen Darmerkrankung um ein Vielfaches höher als bei der Fütterung mit Muttermilch. Jahrelang hat der Dortmunder Arzt Schneider deshalb für die Einrichtung einer Milch-Spendenbank gekämpft - und vor zwei Jahren endlich von der Oberaufsichtsbehörde, dem NRW-Verbraucherministerium, die Genehmigung erteilt bekommen. Diese Vertriebsgenehmigung gilt allerdings nur für das Klinikum in Dortmund.

Weniger Darm-Krankheiten durch Muttermilch

Gut 70 Kilometer entfernt am Klinikum Leverkusen: Hier liegen auf der Neugeborenen-Station drei Frühchen in ihren Brutkästen. In dieser Klinik gibt es keine Muttermilch-Spendenbank. Die Kinder bekommen Formula-Milch, wenn die Muttermilch nicht reicht oder gar nicht vorhanden ist. Ein großes Problem für Chefarzt Joachim G. Eichhorn. Dabei ließe sich das Risiko von entzündlichen, teils tödliche Darmerkrankungen bei Frühchen "durch die Gabe von Muttermilch um den Faktor 13 reduzieren" , so der Mediziner.

Grüne: Brauchen mehr Spendenbanken

Grünen-Politiker Mehrdad Mostofizadeh

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Mehrdad Mostofizadeh fordert: "Wir brauchen mehr Muttermilch-Spendenbanken in NRW." Das Problem seien bisher nicht die Kosten, sondern vielmehr die komplizierten Genehmigungsverfahren. Sowohl die zuständigen Gesundheitsbehörden auf kommunaler Ebene als auch das Verbraucher- und Landwirtschaftsministerium müssten gemeinsam entscheiden.

Ministerium gegen zentrale Stelle

Das NRW-Gesundheitsministerium will keine zentrale Stelle für NRW schaffen, denn: "Zum einen müssen bei der Lagerung von Muttermilch höchste Standards erfüllt sein – etwa bei der Hygiene, der Transportorganisation, der Lagertemperatur und der Dokumentation der Transportkette." Zum anderen seien die Kliniken am besten über die Bedarfe informiert - vor Ort neue Muttermilchbanken einzurichten, sei daher zu befürworten.

Die intensivmedizinische Behandlung eines erkrankten Frühchens übersteigt in Einzelfällen die Präventivmaßnahme mit der Muttermilch um ein Vielfaches. In Dortmund kostete die Errichtung der Milch-Spendenbank keine 10.000 Euro. Aber was natürlich viel wichtiger ist: Sie hat Leben gerettet.