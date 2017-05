Drei Motorradfahrer sterben auf NRW-Straßen

Bei mehreren schweren Unfällen sind in NRW am Samstag (06.05.2017) drei Motorradfahrer ums Leben gekommen. In allen Fällen hatten laut Polizei andere Verkehrsteilnehmer die Männer offenbar übersehen.

Der erste Unfall hatte sich in Düsseldorf ereignet: Laut Polizei hatte ein Taxifahrer gewendet und dabei das Motorrad übersehen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer von seinem Bike geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Der 54-Jährige starb wenig später im Krankenhaus. Der Taxifahrer blieb unverletzt.

Unachtsamkeit als Ursache vermutet

Auch in Soest war wohl Unachtsamkeit die Unglücksursache. Laut Polizei hatte ein Autofahrer beim Abbiegen zwei Motorräder übersehen. Beide Biker bremsten abrupt ab, stürzten und rutschten gegen das Auto. Ein 44-Jähriger erlitt schwerste Verletzungen und starb später im Krankenhaus. Der andere Motorradfahrer und der 35 Jahre alte Autofahrer wurden leicht verletzt.

Am Samstagabend wollte in Weeze ein Traktorfahrer eine Straße überqueren und achtete dabei nicht auf das Motorrad. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Biker stark ab. Dabei stürzte er und rutschte gegen den Traktor. Der 39-Jährige starb noch am Unfallort.

Stand: 07.05.2017, 11:32