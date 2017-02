Allein der ursprünglich auf 30 Millionen Euro veranschlagte Neubau des Landesarchivs NRW in Duisburg habe am Ende fast 200 Millionen Euro gekostet. Dies sei allerdings auch auf Entscheidungen des damaligen Staatssekretärs Hans-Heinrich Große-Brockhoff ( CDU ) zurückzuführen, in Duisburg ein architektonisches Zeichen zu setzen. Dem Steuerzahler sei insgesamt ein dreistelliger Millionenschaden entstanden.

Tiggemann drohen sechs Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft hat sechs Jahre Haft für Tiggemann gefordert. Seine Verteidiger haben Freispruch beantragt. Das Urteil soll am Montag (13.02.2017) verkündet werden - ironischerweise im neuen Düsseldorfer Landgericht. Beim Bau dieses Gebäudes, in dem der Fall verhandelt wird, soll es auch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein - der Schaden für das Land wird auf vier Millionen Euro beziffert.