Makler: Rasanter Mietanstieg gestoppt

Die Mietpreisbremse schreibt vor, dass die Miete in Kommunen mit angespannten Wohnungsmärkten bei Neuvermietungen die "ortsübliche Vergleichsmiete" um nicht mehr als zehn Prozent übersteigen soll.

Aachen: Eigentumswohnungen um 20 Prozent teurer als im Vorjahr

Auch Wohneigentum kostet laut der IVD -Auswertung immer mehr. Für Eigentumswohnungen stiegen in NRW demnach die Preise um durchschnittlich 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Großstädten mit mehr als 300.000 Einwohnern habe der Preisanstieg sogar 9,5 Prozent betragen. Spitzenreiter sei Köln mit 18 Prozent, gefolgt von Münster mit 17 Prozent.

In mittleren Großstädten habe es unterschiedliche Entwicklungen gegeben. In Hagen und Oberhausen seien zum Beispiel die Preise stabil geblieben, in Mönchengladbach und Paderborn seien diese jedoch im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. In Aachen seien Eigentumswohnungen sogar um mehr als 20 Prozent teurer als im Vorjahr gewesen.

Günstigere Häuser in Randregionen

Für freistehende Häuser stiegen die Preise nach IVD -Angaben in NRW um durchschnittlich 4,5 Prozent gegenüber 2016. Eigenheime in guter Lage seien in Köln sieben Prozent, in Bielefeld sechs Prozent und in Bonn fünf Prozent teurer gewesen.

In Randregionen entwickelten sich die Preise für vergleichbare Häuser hingegegen gegen den Trend: Deutliche Preisrückgänge habe es in Windeck (Rhein-Sieg-Kreis), Brilon (Sauerland) und Radevormwald (Bergisches Land) gegeben.