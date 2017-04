" Problematisch bleibt die Ablehnung von Charterflugabschiebungen durch Marokko ", sagte Jäger in der am Mittwoch (26.04.2017) veröffentlichten Antwort. Mit Einzelabschiebungen in Linienflügen könne die Aufgabe jedoch nicht bewältigt werden. Marokko akzeptiert maximal fünf abgeschobene Rückkehrer pro Linienflug.